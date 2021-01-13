Цены на нефть рекордно растут: три причины

Мировые цены на нефть впервые с 21 февраля 2020 года преодолели отметку в 57 долларов за баррель. Ее котировки растут по таким причинам:

уменьшение запасов топлива в США;

снижение курса доллара на глобальных рынках;

ослабление опасений новой волны COVID-19 в Китае.

По данным Investing.com, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:50 по киевскому времени составила 57,19 доллара за баррель – на 0,61 доллара (1,08%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 53,73 доллара за баррель, что на 0,52 доллара (0,98%) выше уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI дорожают шесть сессий подряд.

"Мы видим динамичный бычий тренд. Рынок по-прежнему ожидает, что запасы нефти будут довольно быстро сокращаться в результате объявленного ранее сокращения добычи Саудовской Аравией. Однако в какой-то момент подобные бычьи тренды приводят к подъему рынка выше равновесной цены", – отметил Bloomberg старший партнер Commodity Research Group Эндрю Лебоу.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" узнал, как подорожание нефти изменит цены на бензин в Украине.