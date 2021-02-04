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Цены на нефть взлетели до рекорда за год. Что произошло?

4 февраля, 12:48

Ксения Капустинская

Котировки Brent поднялись до максимумов с прошлого января

Мировые цены на нефть достигли годового максимума. Стоимость марки Brent впервые с конца января 2020 года превысила 59 долларов за баррель. Котировки подскочили после двух заявлений:

По данным Вusiness Insider, максимальная стоимость апрельских фьючерсов на Brent за последние сутки составила 59,04 доллара за баррель. Средняя стоимость – 58,78 доллара за баррель.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" узнал, как подорожание нефти меняет цены на бензин в Украине.

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