Цены на продукты придержат – торговые сети пошли на уступки Кабмину

Кабинет министров наблюдает за ростом цен на продукты, обсуждает эту тему производителями и продавцами и уже достиг договоренностей с одним из ключевых игроков рынка. Один из ритейлеров заверил, что не будет повышать цены на социальные продукты и товары первой необходимости.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Какая именно торговая сеть согласилась придержать цены, он не сообщил. Такое решение одной крупной сети может оказать влияние и на остальных продавцов. Из конкурентных соображений им может стать невыгодно повышать цены.

"Мы ведем диалог с ритейлерами, торговыми сетями. Один из ключевых участников рынка уже заверил нас, что не планирует поднимать цены на определенные категории продуктов питания, товары первой необходимости", – сказал глава правительства.

Читайте также: Фермеры ждут дешевых продуктов летом – прогноз урожая

Шмыгаль также в очередной раз признал, что по некоторым группам товаров рост цен обоснован – из-за уменьшения предложения и сезонных факторов.

Ранее глава Шмыгаль также уверял, что о вмешательстве в рынок речи не идет и госрегулирования цен не будет. Вместо этого Кабмин будет вести переговоры с производителями и ритейлом, чтобы компенсировать нехватку некоторых товаров.

А пока украинцев пугают цены в супермаркетах, сами магазины травят покупателей просроченными продуктами. Что происходит в магазинах и почему они не боятся штрафов, разбирались корреспонденты "Сегодня":