Цены на старые квартиры растут: сколько стоит жилье на "вторичке" в Киеве

Пока украинцам обещают дешевую ипотеку, квартиры на вторичном рынке жилья в Киеве дорожают – за год цены выросли на 5%. Средняя стоимость однокомнатной составляет 54 600 долларов, двухкомнатной – 77 800 долларов, трехкомнатной – 110 100 долларов.

Такие данные сайту "Сегодня" предоставили аналитики "OLX Недвижимость".

Конечно, стоимость жилья сильно различается в зависимости от района столицы. Так, в 2020 году по цене однокомнатной на Печерске можно было приобрести три таких же квартиры в Деснянском или Святошинском районах.

А в самом Киеве квартиры практически вдвое дороже, чем в других крупных городах Украины.

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Интересно и то, что квартиры в столице дорожали не весь год. С началом коронакризиса стоимость жилья на вторичке просела на 2-3%, но с лета квадратные метры начали снова расти в цене.

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А вместе с ценами стало расти и предложение. Среди "однушек" и "двушек" к концу года объявлений о продаже прибавилось на 31% и 36% соответственно, тогда как желающих продать трехкомнатные квартиры стало больше лишь на 3%.

Цены на квартиры по районам Киева

В течение года наиболее выгодным вариантом для покупки "однушки" в столице стал Деснянский район — 36 200 долларов в среднем.

До 40 000 долларов можно было отыскать вариант и в Святошинском районе.

На третьем месте по дешевизне оказалcя Соломенский район со средней ценой в 44 000 долларов.

Самые дорогие "однушки" стабильно на Печерске – 117 300 долларов в среднем. Следом за ними идут однокомнатные квартиры Голосеевского и Шевченковского районов – около 61 800 долларов.

Несмотря на это, в этих районах продавцы и риелторы выставляют больше всего объектов на продажу. Меньше же объявлений в самом бюджетном Деснянском районе.

Напомним, в Киеве на продажу выставили "квартиру" площадью 6 кв. м. Новости "Сегодня" проверили, как она выглядит: