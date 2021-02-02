Цены на топливо сорвались с "якоря", на сколько они еще вырастут

К концу января началось резкое подорожание бензина и дизтоплива – за неделю средние цены по Украине выросли более чем на гривню за литр. А в отдельных сетях – сразу на две гривни. Сжиженный автогаз тоже подорожал, но намного меньше – в среднем на 20 коп./л.

Почему цены так быстро пошли вверх после затишья и чего ожидать на рынке дальше, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

В среднем бензин подорожал с 25 января по 1 февраля на 1,1 грн/л. Больше всего выросли цены в самой крупной сети заправок – ими владеет украинский производитель нефтепродуктов "Приват" – повышение на 2 гривни за литр бензина или дизтоплива.

Напомним: "Приват" не менял ценники более трех месяцев – с октября 2020 года, хотя нефть за это время подорожала почти в 1,5 раза.

Самые высокие цены на бензин и дизтопливо в Луганской области, самые низкие – в Сумской (см. инфографики).

Автогаз тоже подорожал, но меньше – в среднем на 20 коп./л. Минимальный рост цен составил за неделю 6 коп./л (Киев), в областях – 11 коп./л (Сумская область). Максимальный рост – 36 коп./л (Винницкая и Хмельницкая области). В большинстве областей газ подорожал на 15-25 коп./л.

Самый дорогой газ в Одесской области –13,50 грн/л, самый дешевый в Черниговской – 12,87 грн/л.

Разброс цен уменьшился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 14,9% (3,60 грн/л), было 19,5%, по А-95 – 13,6% (3,43 грн/л), было 17,9%, по дизелю – 13,2% (3,25 грн/л), было 17,5%, по автогазу – 4,9% (0,63 грн/л), было 5,5%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 25,43 грн/л.

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 26,47 грн/л.

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 25,86 грн/л.

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 13,19 грн/л.

Анализ ситуации на рынке

Оба эксперта называют решение "Привата" главной причиной роста цен.

По словам Геннадия Рябцева, "Приват" был именно тем "якорем" рынка, который не позволял остальным трейдерам повышать розничные цены бензина и дизеля пропорционально росту стоимости нефти. Теперь, когда приватовцы подняли цены сразу на 9%, то по всему рынку цены "сорвались с якоря", начался их стремительный рост.

Сергей Куюн назвал еще две причины того, что топливо в Украине дорожало на величину, меньше расчетной. Это наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают низкокачественный, но дешевый бензин. А также – активное использование схем по оптимизации налогообложения.

"Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, а мини-НПЗ продолжают наращивать производство", – говорит Сергей Куюн.

Артем Куюн разъяснил, что небольшое подорожание газа в рознице вызвано тем, что идет распродажа более дорогого ресурса, который трейдеры покупали в условиях дефицита. Топлива не хватало, так как из-за локдауна были отменены аукционы украинских производителей.

Артем Куюн уточнил, что последнее повышение цен пришлось на выходные.

"За 29-21 января средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 6 коп./л — до 13,19 грн/л, – анализирует Артем Куюн. – У WOG и ОККО продукт подорожал на 4 коп./л и 7 коп./л, до 13,91 грн/л и 13,99 грн/л соответственно. "Приват" в среднем повысил цены на 5 коп./л, до 12,51 грн/л. Самое большое повышение в этой сети зафиксировано в Волынской, Закарпатской, Полтавской и Житомирской областях – на 20 коп./л. На 10 коп./л цены повысили Glusco, KLO, "Автотранс", "UPG", Marshal. "БРСМ-Нафта" и Shell в среднем подняли цены на 14 и 6 коп./л, до 13,32 и 13,31 грн/л. Сети AMIC, "Авантаж 7", SUN OIL, Mango, Motto – на 5-20 коп./л".

Что может измениться за неделю

Мнения экспертов совпали: на неделе не стоит ждать дальнейшего заметного роста цен на бензин и ДТ.

Сергей Куюн говорит о возможной "синхронизации" ценовых диапазонов между "Приватом" и его конкурентами. Речь идет о еще не переписавших в феврале ценники сетях-дискаунтерах. У них стоимость топлива раньше была чуть выше, чем у "Привата", а теперь могла оказаться такой же или ниже. Поэтому у "опоздавших" дискаунтеров возможен рост на 0,5-1 грн/л. Но на среднюю цену рынка они повлияют незначительно.

Геннадий Рябцев подтвердил: потенциал роста в рознице (около 1,5 грн/л бензина или ДТ), обусловленный подорожанием в опте и удорожанием доллара в январе, уже использован большинством розничных сетей.

"Ряд сетей нижнего ценового сегмента на неделе еще поднимут цены до паритета с группой "Приват", но подорожание будет небольшим, в пределах 20-30 коп./л", – уточнил Геннадий Рябцев.

Артем Куюн прогнозирует что автогаз на этой неделе будет дорожать, причем быстрее, чем раньше. По его словам, украинский рынок газа сейчас сбалансирован, запасов нет. Поэтому изменение цен в опте сразу же отразится на рознице.

"Импортный газ подорожал, экономически обоснованная цена уже 14 грн/л, – подсчитал аналитик. – Но из-за жесткой конкуренции она не поднимется у большинства сетей выше 13,7 грн/л. По 14 грн и больше будут продавать только брендовые сети".

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