Цены на яблоки взлетят в три раза – когда ждать подорожания

Хороший урожай, но сначала взлет цены втрое – такой прогноз по украинскому яблоку дают опрошенные новостями "Сегодня" фермеры и аграрные эксперты.

Цены на яблоки, которые съемочная группа проверила в столице, на рынках оказались сейчас несколько ниже, чем в крупных супермаркетах. Сэкономить получается до 10 гривен на килограмме. На киевских рынках преимущественно торгуют фруктами с Житомирщины, Черниговщины и Винницкой области.

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Цены, признают продавцы, ближе к весне несколько взвинтили. Потому что подорожали солярка для транспорта, доставляющего яблоки, а самих фруктов в хранилищах почти не осталось.

Из-за того, что украинское яблоко заканчивается на складах, уже везут импортное. В частности, польское. И оно будет дешевле, заверили эксперты.

Значительный скачок цен прогнозируют на май – 75 гривен за килограмм. То есть, в три раза дороже, чем в данный момент. Такой неприятный прогноз цены дали новостям "Сегодня" аграрные эксперты. Почему украинское дороже импортного, объяснили тем, что в Украине большинство яблок перерабатывают на сок и массово вывозят за границу. Поэтому на продажу внутри страны остается немного.

"Если ягод урожай будет хороший, и в мае не будет больших заморозков, вероятность цены в 50 гривен будет все ниже, так как люди с яблок переключатся на ягоды. Если ягод доступных не будет, и они будут по 100 гривен, как в июне прошлого года, тогда яблоко по цене 55-75 люди скорее всего купят", – объясняет эксперт аграрного рынка Александр Хорев.

Но существуют и приятные новости – в этом году урожай обещает быть хорошим. По крайней мере, на Киевщине. Способствовала урожаю снежная зима и теперь радует фермера прогноз на весну. Сильных морозов на период цветения фруктовых деревьев синоптики не обещают, поэтому осенью яблок будет много.

Напомним, рост цен на продукты привлек внимание Кабмина. Если цены полетят вверх необоснованно, Кабмин будет реагировать на ситуацию.

Также из-за стремительного роста цен на бензин в Украине началась проверка ситуации на рынке топлива. Ее проводят Министерство энергетики и Антимонопольный комитет.