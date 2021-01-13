Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в первом квартале 2021

Первый квартал 2021 года ожидается сложным для украинцев. Главная причина – январский локдаун. И хотя январь на сленге экономистов – месяц "сонный", но, если спишь круглые сутки – на жизнь заработать сложно.

Сайт "Сегодня" традиционно публикует консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на I квартал 2021 года. Свой вариант развития событий представили глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский. Наши эксперты дают свое видение в цифрах, мы выводим среднее.

Инфляция за I квартал

Эксперты разошлись в прогнозах о том, как вырастут цены в I квартале: разброс вдвое – от 2,5% до 5% за три месяца. Все называют одни и те же главные причины: повышение с 1 января минимальной зарплаты до 6000 грн, рост коммунальных тарифов и цен на газ, увеличение стоимости импорта и сезонное удорожание продуктов. Но оценивают их влияние на инфляцию по-разному.

Наиболее пессимистичен Андрей Забловский: он полагает, что цены вырастут на 5%. Виктор Скаршевский напомнил, что в бюджет заложена инфляция 7,3% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года), но в I квартале цены вырастут не более, чем на 2,5%.

Олег Пендзин говорит, что на рост цен повлияет повышение минимальной зарплаты:

"Эти деньги пойдут на потребительский рынок, спрос вырастет, а с ним и цены. Поэтому 3% инфляции – это еще оптимистично".

А вот Андрей Шевчишин уверен, что из-за локдауна и неясных сроков с окончанием карантина, украинцы, наоборот, будут экономить. Поэтому, несмотря на подорожание коммуналки и продуктов, слабый спрос станет сдерживающим фактором роста цен. И не позволит им подняться более чем на 3,5% за квартал.

Средняя зарплата на конец квартала

Расчеты троих экспертов о том, какой будет средняя зарплата за март, близки: порядка 13000 грн. Главным драйвером роста станет повышение с 1 января на 20% минимальных зарплат, что повлечет пересчет окладов по тарифной сетке в госсекторе.

Лишь Андрей Забловский снова дал пессимистичные прогнозы: не выше 12450 грн в марте, это чуть больше, чем в ноябре 2020 года (было 11987 грн).

"Увеличение среднемесячной зарплаты связано в первую очередь с ростом социальных выплат со стороны государства, – пояснил Андрей Забловский. – Сдерживающими факторами роста зарплат в корпоративном секторе остается высокий уровень безработицы, растущие долги по зарплате и неопределенная ситуация с развитием экономики в 2021 году".

Курс гривни к доллару

А вот по поводу того, каким будет к концу марта курс гривни, аналитики практически единодушны: в пределах 28,5-29 грн/доллар.

"Никаких фундаментальных причин для резкой девальвации или укрепления обменного курса нет, – уверен Виктор Скаршевский. – Как и в 2020 году, будем наблюдать валютные качели. Например, декабрьский всплеск расходов госбюджета может привести к усилению девальвационных процессов в январе 2021 года с постепенным укреплением гривни к концу I квартала. Если не будет никаких внутренних и внешних шоков, обменный курс в марте окажется 28-28,5 грн/$".

Андрей Шевчишин добавил: на протяжении I квартала курс будет зависеть от того, с каким курсом страна войдет в локдаун, и как долго он продлится. В период локдауна эксперт ожидает стабильную ситуацию на рынке ввиду низкой деловой активности. Но после выхода из локдауна, отложенный спрос даст о себе знать, давление на гривню увеличится, она начнет дешеветь, опустившись до 29 грн/доллар.

Государственный долг

Не ожидают эксперты существенного изменения величины госдолга. В него, напомним, входят внешний + внутренний + гарантированный государством долг.

"Госдолг в I квартале составит 2,45-2,48 трлн грн на конец периода, – прогнозирует Андрей Забловский. – На общую динамику будут влиять выплаты по внешниму и внутреннему госдолгу (порядка 4,7 млрд долларов) и новые заимствования правительства на внутреннем и внешнем рынке".

А вот заимствований особо ждать не приходится, уверен Олег Пендзин. Прежде всего от МВФ, в том числе и оттого, что наши власти задерживают выполнение прописанных в меморандуме с Фондом договоренностей, в основном по борьбе с коррупцией. Поэтому госдолг сохранится в нынешних объемах.

Виктор Скаршевский и Андрей Шевчишин уверены: без заимствований обойтись не удастся. Не будет денег от МВФ – власти возьмут в долг у частных инвесторов, выпустив ценные бумаги – ОВГЗ. Причем под высокие проценты – выше 12% годовых, что привлечет нерезидентов.

Поэтому Скаршевский оценивает, что госдолг превысит 2,5 трлн грн (+100 млрд грн к нынешнему), а Шевчишин – что он даже уменьшится на 100 млрд грн. Причина: долгов Украина отдаст больше, чем наберет новых займов.

Стоимость бензина

Эксперты ожидают, что бензин вырастет в цене ненамного. Их прогнозы уложились в диапазон 25-26 грн/л. Наиболее пессимистичен Олег Пендзин: по его оценке, топливо подорожает на 3-4% или +1 грн/л к нынешней цене (25 грн/л обычного, а не премиального бензина марки А-95).

"Цена нефти окажется в диапазоне 40-60 долл./баррель за марку Brent, – говорит Андрей Шевчишин. – Ее колебания и курс доллара будут ключевыми факторами влияния на динамику цен топлива. Между тем, в период локдауна и зимних месяцев, спрос на автомобильное топливо снижается, поэтому сильных движений цен не ожидаем".

Газ: средняя цена импорта

Наши аналитики полагают, что газ останется достаточно дешевым: порядка 200 долларов за 1000 куб. м. Хотя сейчас его стоимость в Европе примерно на 25% выше – до 250 долларов.

Олег Пендзин пояснил: рост цен на газ в январе компенсируется их стабильностью в феврале и снижением в марте. В итоге и выйдет 200 долларов, плюс-минус.

Два Андрея – Шевчишин и Забловский ожидают, что в марте цена газа будет еще ниже – 190 долларов. Причины – предложений на еврорынке, с учетом поставок из США, будет достаточно, а зима не должна быть холодной по причине глобального потепления.

Безработица по методике МОТ

Напомним: методика подсчета Международной организации труда учитывает процент безработных среди экономически активного населения (15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в Центре занятости. То есть, по этой методике безработных получается больше.

Все эксперты говорят о том, что "свободных рук" в I квартале добавится и превысит 10%. По последним данным Госстатистики, безработных в Украине – 9,5% трудоспособного населения).

"Учитывая локдаун в начале года, сохранится высокий уровень безработицы как следствие неблагоприятной экономической ситуации и увеличения числа банкротств", – объяснил Андрей Забловский.

На повышение безработицы может повлиять возможное усиление карантина – все будет зависеть от степени усиления ограничительных мер и длительности карантина.

"В III квартале 2020 года безработица составила 9,5% от трудоспособного населения – рекордный показатель за10 лет. Учитывая сезонность и то, что в IV квартале безработица обычно увеличивается на 1-1,5%, а в I квартале следующего года остается на том же уровне, можно предположить, что будем иметь до 10,5% безработных", – подытожил Виктор Скаршевский.

Точность прогнозов

Точность прогнозов экспертов на IV квартал 2020 года оказалась ниже, чем в III квартале (было 72% попадания). Самым точным получился прогноз по курсу доллара – отклонение всего 2%. По безработице и госдолгу отклонение составило 5%. По зарплатам, ценам на бензин и газ – 6%. Самым низким оказался процент попадания по уровню инфляции – отклонение 15% (с учетом ожидаемой инфляции в декабре порядка 1%). В итоге точность прогноза на IV квартал 2020 года мы оценили в 60%.

Кабмин обещает: в 2021 году зарплаты украинцев вырастут. У кого и насколько – смотрите в сюжете "Сегодня":

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