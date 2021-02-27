Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проезд

Также напоминаем, когда Масленица, и в какие страны можно будет ехать весной

Приход весны может порадовать многих украинских пенсионеров и людей, которые мечтают о собственном жилье. Однако малоприятные новшества ожидают тех, кто часто пользуется общественным транспортом и кто любит путешествовать. Некоторые льготы и социальные выплаты будут пересмотрены. Подробнее – в материале "Сегодня".

Мартовская индексация: пенсии вырастут минимум на 100 грн

C 1 марта будет проведена индексация пенсий для большинства пенсионеров. Коэффициент индексации, в соответствии с постановлением Кабмина, составит 11%, что, по расчетам правительства, соответствует 50% показателя инфляции и 50% роста средней зарплаты за минувший год.

Цены выросли на 5%, зарплата – на 17%, согласно формуле индексации, (5 + 17) : 2 = 11%. Напомним: таким же коэффициент индексации был и в 2020 году – 11%.

По расчетам правительства, в 2021-м в результате индексации пенсии вырастут примерно у 8 млн украинцев. Прибавка в среднем составит 308 грн, а минимальная сумма повышения пенсий – 100 грн. Если же в результате индексации повышение окажется меньше 100 грн, недостающую сумму начислят в виде доплаты к пенсии. Кроме того, с 1 марта до 2200 грн увеличивается минимальная пенсия для тех, у кого страховой стаж составляет 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины).

Начнут выдавать кредиты на жилье под 7% годовых

На 1 марта запланирован запуск правительственной программы "Доступная ипотека 7%". Она направлена на удешевление банковских ипотечных кредитов. То есть подразумевается, что проценты по кредитам частично будут гаситься из специального фонда за государственный счет, так что заемщику кредит обойдется всего в 7% годовых.

В середине февраля Кабмин упростил условия для получения такого кредита. Теперь условия таковы:

заемщик должен быть гражданином Украины, дееспособным, возрастом не старше 70 лет;

заемщик должен иметь доход, достаточный для выплаты кредита, но при этом среднемесячный совокупный чистый доход его семьи не должен превышать 10-кратного размера месячной средней зарплаты в том регионе, где расположен предмет ипотеки (квартира или дом);

не иметь другой жилой недвижимости или прав на объекты незавершенного строительства, если их площадь превышает нормативную.

Условия по кредиту:

стоимость предмета ипотеки не должна превышать 2,5 млн грн (около 90 тыс. долларов);

сумма кредита не должна превышать 2 млн грн, срок кредита – до 20 лет;

первоначальный взнос заемщика должен составлять не менее 15% от стоимости объекта недвижимости.

Есть и требования к объекту недвижимости:

дом, в котором расположен предмет ипотеки, должен быть сдан не раньше, чем за три года до того года, в котором берется кредит (т. е. в 2021 году подходят дома, достроенные в 2018 году или позже);

это не должно быть социальное или служебное жилье.

Так каким должен быть доход семьи? Приведем пример. Допустим, семья намерена купить в Киеве двухкомнатную квартиру стоимостью 70 тыс. долларов. Это чуть меньше 2 млн грн. Для уплаты первоначального взноса семье надо иметь не менее 300 тыс. грн. Остальные 1,7 млн можно попросить у банка как ипотечный кредит. Если брать кредит на 20 лет, в первые годы обычный ежемесячный платеж составит около 17 тыс. грн, аннуитетный – чуть более 13 тыс. грн. Это значит, что минимальный доход семьи в месяц на момент получения кредита должен составлять не менее 26 – 34 тыс. грн, иначе банк может отказать в кредите. При этом максимальный доход семьи за один месяц не должен превышать 180 тыс. грн (в Киеве среднемесячная зарплата за вторую половину 2020 года составила около 18 тысяч, а семейный доход не должен превышать 10 средних зарплат).

В 2021 году из бюджета планируется потратить на компенсацию процентов по ипотеке 2 млрд грн. Подсчитано, что принять участие в этой программе в течение этого года смогут около 5 тысяч семей.

Реклама

Масленица: когда печь блины, а когда начинать поститься

Несмотря на то, что Масленица праздновалась еще в языческие времена, сейчас она привязана к Пасхе и "перемещается" по календарю вместе с ней. В этом году Масляная неделя начнется в Международный женский день – 8 марта – и продлится по 14 марта включительно. А уже 15 марта начинается Великий пост, который будет продолжаться до Пасхи – 2 мая.

Все знают, что на Масленицу (укр. – Масляну, або Масницю) пекут блины. А вот то, что в Украине традиционным блюдом на Масленицу считаются еще и вареники, известно не так широко. Блины символизируют солнце, а вареники – луну, поскольку их форма напоминает форму месяца. Подробнее о том, что делать во время масляной, или сырной, недели, читайте тут.

Открываются границы

В то время как одни страны заявляют о начале третьей волны пандемии коронавируса, другие постепенно снимают карантинные ограничения и открывают границы для иностранцев. С 1 марта, например, собирается открыть границы для иностранных туристов Кипр, с 31 марта планирует запустить международное авиасообщение Саудовская Аравия.

В свою очередь, в марте могут возобновить некоторые зарубежные рейсы и украинские авиакомпании. В частности, МАУ в марте планирует снова отправлять самолеты в Женеву и Прагу, а также в Стамбул.

На момент подготовки материала карта мира с обозначением открытых и закрытых стран, а также государств, въезд в которые лишь ограничен, выглядела так:

Более точную информацию о том, какие страны открыты для посещения украинцами, можно получить на сайте департамента консульской службы.

Дорожает проезд

Тем временем в Украине в марте может начать дорожать транспорт. В частности, ожидается, что в начале весны может увеличиться стоимость проезда в киевских маршрутках. Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее заявлял, что с марта начнется подорожание железнодорожных билетов. Его обещают сделать постепенным, но к концу года, как ожидается, цены вырастут более чем на 20%.