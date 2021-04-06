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Цифра дня. Сколько миллионеров "сдались" налоговой в Украине

6 апреля, 15:20

Игорь Тимофеев

За год количество миллионеров в стране сократилось в три раза

В 2020-м доходы в сумме более 1 млн грн задекларировали 2,5 тыс. налогоплательщиков, из которых самое большое количество являются жителями Киева (1024 человека), Днепропетровской (196 человек), Харьковской (182 человека) и Киевской (155 человек) областей. В целом это втрое меньше, чем в годом ранее.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

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Напомним, в 2019-м налоговая насчитала почти 8 тысяч миллионеров.

Доходы в сумме свыше миллиона гривен, полученные в 2018 году, задекларировали 5143 украинца, а миллиарды гривен – трое.

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Источник: Сегодня

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