Цифра дня. Сколько миллионеров "сдались" налоговой в Украине

За год количество миллионеров в стране сократилось в три раза

В 2020-м доходы в сумме более 1 млн грн задекларировали 2,5 тыс. налогоплательщиков, из которых самое большое количество являются жителями Киева (1024 человека), Днепропетровской (196 человек), Харьковской (182 человека) и Киевской (155 человек) областей. В целом это втрое меньше, чем в годом ранее.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

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Более 100 млн грн дохода задекларированы 19 лицами на общую сумму 4,8 млрд грн, самое большое количество таких людей являются жителями Киева (10 человек).

На сегодняшний день самая большая сумма налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военному сбору) определена жителем Львовской области в размере более 35 млн гривен.

Общий задекларированный налогоплательщиками доход составляет 29,2 млрд грн. Самый большой среднегодовой доход на одного плательщика задекларирован жителями Киева (1092 тыс. грн), Киевской (331 тыс. грн), Днепропетровской (241 тыс. грн) и Львовской (241 тыс. грн) областей.

Напомним, в 2019-м налоговая насчитала почти 8 тысяч миллионеров.

Доходы в сумме свыше миллиона гривен, полученные в 2018 году, задекларировали 5143 украинца, а миллиарды гривен – трое.