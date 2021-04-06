Цифра дня. Сколько миллионеров "сдались" налоговой в Украине

В 2020-м доходы в сумме более 1 млн грн задекларировали 2,5 тыс. налогоплательщиков, из которых самое большое количество являются жителями Киева (1024 человека), Днепропетровской (196 человек), Харьковской (182 человека) и Киевской (155 человек) областей. В целом это втрое меньше, чем в годом ранее.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
- Более 100 млн грн дохода задекларированы 19 лицами на общую сумму 4,8 млрд грн, самое большое количество таких людей являются жителями Киева (10 человек).
- На сегодняшний день самая большая сумма налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военному сбору) определена жителем Львовской области в размере более 35 млн гривен.
- Общий задекларированный налогоплательщиками доход составляет 29,2 млрд грн. Самый большой среднегодовой доход на одного плательщика задекларирован жителями Киева (1092 тыс. грн), Киевской (331 тыс. грн), Днепропетровской (241 тыс. грн) и Львовской (241 тыс. грн) областей.
Напомним, в 2019-м налоговая насчитала почти 8 тысяч миллионеров.
Доходы в сумме свыше миллиона гривен, полученные в 2018 году, задекларировали 5143 украинца, а миллиарды гривен – трое.
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