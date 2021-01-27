Цифра дня. Как выросли долги Украины за год

По итогам 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился до 2,56 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – до 90,3 млрд долларов. С начала года по 31 декабря госдолг вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.
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В частности, в декабре:
- государственный внешний долг составлял 1,258 трлн грн, или 44,51 млрд долл.;
- государственный внутренний долг – 1 трлн грн, или 35,39 млрд долл.;
- гарантированный государством долг – 292,7 млрд грн, или 10,35 млрд долл.
Ранее в Счетной палате также рассказали, сколько каждый украинец заплатил за госдолг.
Также сообщалось, что Украина в 2021 году должна будет заплатить около 16 млрд долл. в счет погашения и обслуживания госдолга.
При этом Министерство финансов Украины планирует сократить государственный долг на 3% в 2021 году. Глава Минфина Сергей Марченко уже признавал, что Украина берет кредиты, чтобы вернуть старые долги. При этом он заверял: новые займы берутся только в тех объемах, которые позволят рассчитаться с кредиторами.
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