Цифра дня. Как выросли долги Украины за год

Размер госдолга в гривнях увеличился сильнее, чем в долларах

По итогам 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился до 2,56 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – до 90,3 млрд долларов. С начала года по 31 декабря госдолг вырос на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривневом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Реклама

Читайте также: Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в первом квартале 2021 года

В частности, в декабре:

государственный внешний долг составлял 1,258 трлн грн, или 44,51 млрд долл.;

государственный внутренний долг – 1 трлн грн, или 35,39 млрд долл.;

гарантированный государством долг – 292,7 млрд грн, или 10,35 млрд долл.

Ранее в Счетной палате также рассказали, сколько каждый украинец заплатил за госдолг.

Также сообщалось, что Украина в 2021 году должна будет заплатить около 16 млрд долл. в счет погашения и обслуживания госдолга.

При этом Министерство финансов Украины планирует сократить государственный долг на 3% в 2021 году. Глава Минфина Сергей Марченко уже признавал, что Украина берет кредиты, чтобы вернуть старые долги. При этом он заверял: новые займы берутся только в тех объемах, которые позволят рассчитаться с кредиторами.