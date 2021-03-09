Цифра дня. Каждая третья страна в мире полностью закрыта для туристов

Особенно строгие ограничения действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе

Треть стран мира – 32% – все еще полностью закрыты для иностранных туристов из-за пандемии COVID-19. То, что ситуация остается настолько сложной, объясняют появлением новых штаммов коронавируса.

Об этом говорится в отчете Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Интересно, что самые жесткие ограничения вводят в Европе и Восточной Азии. Так, из 69 "закрытых" стран:

30 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе;

15 – в Европе;

11 – в Африке;

10 – в Северной и Южной Америке;

3 – на Ближнем Востоке.

Еще 34% стран закрыты частично. А справки о ПЦР-тестах на COVID-19 так или иначе требуют 32% государств. В апреле 2020 года число стран, которые ввели ограничения на поездки, достигало 100%.

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В UNWTO надеются, что жесткие ограничения на поездки больше не будут продлевать:

"Мы должны признать, что эти ограничения нужно постоянно пересматривать, основываясь на последних данных о ситуации с заражениями. Иначе невозможно обеспечить перезапуск отрасли, в которой заняты миллионы людей", – сказал генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

По данным UNWTO, по итогам 2020 года международный туризм сократился на 74%, а экспортные доходы от него – на 1,3 трлн долларов.

Кстати, Грузия с 1 марта открыла воздушные границы для украинцев. Теперь эту страну могут посещать отечественные туристы. Для въезда нужен свежий негативный ПЦР-тест на коронавирус. Еще один придется сдать по прилету:

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