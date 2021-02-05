Цифра дня. Сколько валютных резервов "проела" Украина за месяц

На уровень международных резервов повлияли три основных фактора

По состоянию на 1 февраля 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,8 млрд долларов США в эквиваленте. За январь они уменьшились на 1,1%, или на 300 млн долларов. Падение произошло, в первую очередь, из-за выплат по госдолгу.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Основные факторы, которые повлияли на объем ЗВР в январе 2021 года:

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Операции правительства по управлению госдолгом. Общий объем платежей составил 311,4 млн долл., а валютные поступления от размещения ОВГЗ – 48,2 млн долл.

Операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. Общая сумма интервенций по продажам валюты – 20 млн долл., по покупке – 40 млн долл.

Переоценка стоимости финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. Уменьшение составило 68,7 млн долл.

В итоге объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта. В НБУ отмечают, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Напомним, к 1 января 2021 года ЗВР Украины достигли максимума за 8 лет – 29,1 млрд долларов.

Также аналитики ICU таке ожидают, что золотовалютные резервы составят 31 млрд долларов в 2021 году. Это будет означать первое за 11-12 лет превышение уровня "достаточного количества" резервов, который рассчитывает МВФ.

К слову, миссия Международного валютного фонда продлила работу в Украине:

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