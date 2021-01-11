Цифра дня. Украинцы скупают б/у автомобили

Из каждых пяти ввезенных в Украину в 2020 году автомобилей четыре оказались бывшими в употреблении. Таким образом, доля подержанных авто на рынке первичных регистраций составила 80%. За год в Украине зарегистрировали 85,5 тысячи новых легковых автомобилей и 353,4 тысячи – подержанных.
Об этом свидетельствуют данные ассоциации Укравтопром.
Аналитики также составили ТОП-3 популярных марок б/у авто в Украине:
- Volkswagen (58 518 регистраций).
- Ford (33 811).
- Skoda (28 782).
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Только за декабрь украинцы зарегистрировали более 40 тысяч легковых автомобилей б/у.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.
При этом эксперты ранее опасались, что Украину может накрыть новая волна автохлама из Европы:
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