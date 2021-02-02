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Цифра дня. В Украине обвалились продажи новых авто

2 февраля, 10:53

Ксения Капустинская

Аналитики назвали 10 самых популярных марок легковых машин

В январе 2020 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Украине оказалось на отметке 5,7 тыс. машин. Это на 19% меньше, чем было в прошлом январе. Такое падение связано прежде всего с локдауном с 8 по 24 января, который внес коррективы в работу автосалонов.

Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

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ТОП-10 популярных брендов новых легковых авто в январе:

  1. Toyota – 984 реализованных автомобиля (-18,01% по сравнению с прошлым годом).
  2. Renault – 730 автомобилей (-31%).
  3. Skoda – 486 автомобилей (+4%).
  4. Kia – 329 автомобилей (-24%).
  5. Nissan – 306 автомобилей (-42%).
  6. Suzuki – 282 автомобиля (+38%).
  7. Hyundai – 277 автомобилей (-24%).
  8. Mazda – 244 автомобиля (+24%).
  9. Peugeot – 182 автомобиля (-31%).
  10. Ford – 167 автомобилей (-6%).

Напомним, за весь 2020 год украинцы приобрели на 3% меньше автомобилей, чем годом ранее, а именно 85,5 тыс.

А о том, как защитить свое авто от угона, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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