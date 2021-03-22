Цифра дня. В Украине становится все меньше яиц

За первые два месяца 2021 года в Украине упало производство яиц – до 2,02 млрд штук. Это на 16,1% меньше, чем в тот же период 2020 года. В январе падение составило вообще 23%. Снижение производства яиц может привести к еще более активному росту цен на них.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Значительно более сильное падение показали предприятия (-23,4%), а не хозяйства населения (-1%).

Больше всего яиц произвели в таких регионах:

Киевская область – 522,3 млн шт. Хмельницкая область – 122,5 млн шт. Черкасская область – 120,3 млн шт.

Напомним, яйца в Украине продают уже и по 40 гривен. При этом Украина, по данным ФАО, все равно остается страной с одними из самых низких цен на продукты, в том числе на яйца:

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Также сообщалось, что в Украине падает производство молока и поголовье коров. В отличие от ситуации с яйцами, и производство молока, и поголовье коров быстрее сокращается в личных хозяйствах населения, чем на специализированных сельскохозяйственных предприятиях.