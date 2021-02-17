ЦНАПы расширили перечень админуслуг: дадут льготы на коммуналку и пересчитают пенсии

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 17 февраля, расширил перечень админуслуг, которые предоставляются через ЦНАПы.
Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь в Центры можно обращаться по вопросам:
- назначения льгот на оплату коммунальных услуг;
- перерасчета пенсий;
- назначения социальной помощи неработающему лицу;
- оказания адресной помощи внутренне перемещенным лицам и т. д.
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Напомним, власть взяла курс на то, чтобы к 2024 году 100% государственных услуг можно было получить онлайн. Установив приложение "ДіЯ" на телефон, можно свободно воспользоваться цифровым водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства.
В Украине примерно 9,5 млн активных водительских удостоверений. Уже удалось оцифровать более 6 млн прав и более 5 млн техпаспортов. Для получения электронной версии своих документов необходимо просто скачать приложение и авторизоваться. Документы появятся в приложении автоматически, если в реестре есть данные.
Также сообщалось, что киевляне смогут провести регистрацию автомобиля или заменить водительское удостоверение в Центрах предоставления админуслуг.
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