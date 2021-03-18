Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в третий раз за последние полгода подтвердил законность и обоснованность действий прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и постановил закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Соответствующее решение 18 марта объявила судья Оксана Олейник.

"Заявление Запорожского ферросплавного завода об отводе прокурора оставить без удовлетворения", – сообщила следственный судья.

Иск о замене прокурора подавал Запорожский завод ферросплавов. Этот завод был признан единственным "пострадавшим" от действия формулы "Роттердам+".

На всех этапах судебного разбирательства иск завода Коломойского полностью поддержали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Реклама

Ранее НАБУ самостоятельно, без Запорожского ферросплавного завода, обращалось в суд с просьбой замены прокурора, однако суд встал на сторону САП, подтвердив законность и обоснованность действий прокуроров.

Напомним, расследование дела "Роттердам+" продолжалось с марта 2017 по август 2020. 27 августа 2020 прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. Во время следствия не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

Это решение признали законным и обоснованным и Офис генерального прокурора, и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020.

Однако по иску Никопольского завода ферросплавов дело было возобновлено.

21 января 2021 прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления. 25 января 2021 дело было возобновлено и в тот же день приостановлено на неопределенный срок.