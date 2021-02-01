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Десять аэропортов Украины уже принимают е-паспорта: список

1 февраля, 14:46

Ксения Капустинская

Сесть в самолет в этих воздушных гаванях можно без бумажных документов

Цифровые документы мобильного приложения "Дія" для идентификации пассажиров принимают уже 10 аэропортов в Украине:

  1. "Борисполь".
  2. "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны).
  3. "Одесса".
  4. "Львов" им. Данила Галицкого.
  5. "Харьков".
  6. "Запорожье".
  7. "Николаев".
  8. "Ивано-Франковск".
  9. "Херсон".
  10. "Днепропетровск".

Об этом сообщается в Telegram-канале приложения "Дія".

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При этом аэропорт "Днепропетровск" начал принимать документы "Дія" всего три дня назад, и за этот период около 20% пассажиров воспользовались е-паспортами.

Напомним, ранее украинцам также разрешили открывать банковские счета с помощью цифровых паспортов из приложения "Дія".

В Украине в целом хотят постепенно отказываться от бумажных паспортов. Подробнее о планах властей узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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