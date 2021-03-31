Дикая позиция: почему суд в Париже не мог отклонить крымский иск Ощадбанка к России

С точки зрения права французский суд был неправ, говорит юрист-международник Владимир Василенко

Решение Апелляционного суда Парижа, который отклонил вердикт Международного трибунала по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении 1,3 млрд долларов убытков в оккупированном Крыму, является совершенно неправильным.

Об этом бывший уполномоченный Украины в Международном суде ООН, экс-судья Международного уголовного трибунала Владимир Василенко заявил в комментарии "Гордону".

Он отметил, что не знает всех деталей этого процесса и могут быть какие-то нюансы с точки зрения банковского дела. Но с правовой точки зрения, на первый взгляд, это абсолютно неправильная позиция.

"Когда произошла дезинтеграция СССР и Крым стал частью (независимой. – Ред.) Украины, то все государственное имущество на территории полуострова стало собственностью украинского государства по законам правонаследования. Ссылка Минюста РФ, что когда-то оно было построено в СССР, пустое. А если здания построены в царские времена – музеи, церкви и так далее? Они не принадлежат Украине? Это абсолютно дикая позиция французского суда", – отметил юрист-международник.

Он обратил внимание, что центральный офис "Сбербанка" никогда не протестовал против передачи части имущества в Крыму Украине.

Реклама

Владимир Василенко подчеркнул, что Украина была одним из государств-правопреемников Советского Союза, поэтому унаследовала оказавшееся на ее территории имущество. При этом между республиками бывшего СССР были составлены специальные соглашения.

"Никаких протестов никогда не существовало со стороны центральной конторы "Сбербанка" в Москве. Поэтому теперь не может быть и речи о том, что помещения банка были построены в советские времена. Вследствие агрессии россияне захватили уже имущество украинских, а не советских банков. Поэтому Россия как государство-агрессор должна возместить потери, которые получил "Ощадбанк" в результате конфискации принадлежавшего ему имущества", – резюмировал Василенко.

Напомним, 26 ноября 2018 года Международный трибунал обязал Россию возместить Ощадбанку 1,3 млрд долларов убытков.

Однако 27 ноября Россия отказалась платить по "крымскому" иску Ощадбанка, так как Кремль не признал решение международного суда.