Для экономического укрепления Украины необходимо эффективное сотрудничество власти и бизнеса – Ермак

Руководитель Офиса президента пригласил бизнес-ассоциации к участию в формировании международной и экономической повестки Украины

Для построения действительно независимой и экономически сильной Украины необходимо тесное и эффективное сотрудничество власти и представителей деловых кругов. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с представителями международных бизнес-ассоциаций.

"Мы с вами – в одной команде. Мы движемся в одном направлении, и у нас единые цели – чтобы наша страна Украина была успешной, и чтобы мы могли говорить о наших достижениях и победах", – сказал Ермак, начиная встречу.

Руководитель Офиса главы государства отметил важность привлечения представителей бизнеса к различным направлениям деятельности государства и президента. В частности, речь идет о помощи в организации и наполнении экономической составляющей международных визитов главы государства, чтобы они были еще более результативными и имели следствием подписания договоров и контрактов.

Важной, по словам Ермака, также является оценка представителями деловых кругов работы представительств Украины за рубежом, сведь глава государства поставил задачу усилить экономическую составляющую работы украинских дипломатов.

"Экономические вопросы, вопросы развития отношений, инвестиций для нас сегодня являются приоритетом, и такую задачу перед нами ставит президент", – сказал Ермак.

Видео: Сегодня

Также глава Офиса главы государства пригласил представителей бизнеса к участию в разработке законодательных инициатив, а также созданию и деятельности национального фонда инвестиций.

"Каждый законодательный акт должен отвечать в первую очередь интересам наших граждан и в то же время давать развитие бизнеса и создавать действительно привлекательные условия для привлечения инвестиций", – констатировал он.

Реклама

Во встрече также приняли участие вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, заместитель руководителя Офиса президента по вопросам экономической политики Юлия Свириденко и советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов. Они рассказали представителям бизнес-ассоциаций о последних инициативах и предложениях, направленных на улучшение условий работы для бизнеса.

В частности, присутствующие сообщили о мерах государственной поддержки малого и микробизнеса в условиях усиления карантинных ограничений, подтвердили приверженность позиции относительно независимости НБУ, настрой на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, дальнейшее расширение сферы безналичных расчетов, детенизацию экономики и дерегуляцию. В этом контексте также было отмечено движение в направлении цифровизации процессов, развития IT-индустрий и проекта "Дія.City". Отдельно была отмечена важность продолжения борьбы с коррупцией.

Ермак также напомнил, что продолжается переговорный процесс по модернизации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, идут переговоры о т.наз. промышленном безвизе и других евроинтеграционных реформах.

Он пригласили представителей деловых кругов к сотрудничеству и подчеркнул заинтересованность в работе на постоянной основе.

Со своей стороны представители бизнес-ассоциаций, среди которых были президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, председатель совета директоров Американской торговой палаты в Украине, соучредитель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна, главный исполнительный директор Dragon Capital Томаш Фиала, основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук и исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова отметили важность системного подхода в реализации озвученных шагов и инициатив. Они также подчеркнули важность судебной реформы и эффективной работы правоохранительных органов и выразили готовность углубить сотрудничество.

Напомним, 22 марта Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки" и Евросоюза в Украине, которая состоялась в режиме видеоконференции.