Для обеспечения сырьем метзаводов нужна пролонгация экспортной пошлины на лом, — эксперты

Эксперты и представители металлургических предприятий Украины выступают за пролонгацию действия экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 58 евро/тонна еще на пять лет или даже за ужесточение ограничений на вывоз металлолома вплоть до его полного запрещения для нормализации ситуации с обеспечением данным сырьем отечественных предприятий, пишет "Znaj.ua" со ссылкой на "Украинские новости" и "Дело".

Такие мнения и предложения высказывались на состоявшемся в пятницу в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом, организованном по инициативе объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Предваряя обсуждение, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский констатировал, что ГМК генерирует пятую часть ВВП страны, в отрасли работают 200 тысяч украинцев, и в случае дестабилизации ситуации в ГМК, это непосредственно прочувствует около 1 млн граждан страны, а каждый украинец — вследствие снижения поступлений в бюджеты и курса валюты, а также вследствие других проблем, связанных с нестабильной работой данной отрасли.

Глава правления центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва представил исследования относительного действия экспортной пошлины на металлолом. По его словам, экспортная пошлина помогла сохранению 30 тысяч рабочих мест и созданию 4,2 новых рабочих мест. На первых этапах повышение экспортной пошлины дало фискальный эффект в виде привлечения средств в бюджет до $1 млрд, а также 2,9 млрд грн поступлений в разного уровня бюджеты и активизации деятельности ГМК.

При этом потребление металлолома снижает выбросы СО2, сокращает использование железной руды, угля и электроэнергии.

"Если действие существующей пошлины продолжится на пять лет, то можно говорить о сохранении 21 тысячи рабочих мест и создании около 3,5 тысячи новых мест, а также поступлениях в бюджет от продолжения деловой активности ГМК и инвестициях на уровне 3 млрд грн", — констатировал эксперт.

В свою очередь, снижение пошлины до 10 евро/тонна — "это минус 25 тысяч рабочих мест, недопоступление в бюджет, и если не будет сырья, то не будет и инвестиций. То есть, с точки зрения экономики, рекомендуется продолжение действия пошлин", — делает вывод Гужва.

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"Мы считаем 58 евро/тонна — это оптимальный уровень пошлины, который будет сбалансирован на рынке", — считает Чередниченко.

Директор по закупкам ММК имени Ильича Александр Зайченко уточнил, что в металлургическом производстве использование лома снижает экологическое загрязнение, а также повышает энергоэффективность. "Меньше затрат, менее страдает экология. Мы выступаем за продление пошлины, с учетом опыта других государств, пока экономика не станет работать стабильно", — отметил он.

Директор представительства "ArcelorMittal Кривой Рог" Владимир Ткаченко также выступил за пролонгацию пошлины.

"Мы потребляем 60 тысяч тонн металлолома и могли бы больше потреблять, но есть дефицит сырья. В то же время все страны защищают свои рынки, защищают свое сырье. Это еще очень хорошо, что у нас есть своя железная руда. Также поддерживаем еще на пять лет продление пошлин", — сказал Ткаченко.

Представитель "Запорожстали" Евгений Авджи отметил, что существующая пошлина в 58 евро/тонна уже не является заградительной с учетом конъюнктуры рынка и роста цен на лом, и это является тревожной тенденцией и растет экспорт лома. "Поддерживаем инициативу на продление, может даже не на текущем уровне, а с учетом рыночной ситуации цены лома", — сказал Авджи.

Директор по закупкам "Азовстали" Борис Любич констатировал, что их меткомбинат является одним из наибольших потребителей металлолома в Украине: "Поэтому для нас обеспечение ломом — болезненный вопрос, мы собираем лом по всей Украине, ищем везде. А в это время он из Одессы отправляется в Турцию".