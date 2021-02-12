Для расчетов по "зеленому тарифу" выпустят облигации на 24 миллиарда, – Витренко

Однако параллельно ищутся варианты решений, чтобы избежать накопления подобного долга в будущем

Быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" (ВИЭ) может стать выпуск "зеленых" облигаций на сумму до 24 млрд грн, однако параллельно ищутся варианты решений, чтобы избежать накопления подобного долга в будущем.

Об этом исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), пишет "БизнесЦензор" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Работаем над быстрым вариантом – выпуском "зеленых" облигаций до 24 млрд грн", – сказал глава Минэнерго.

Витренко уточнил, что эмитентом "зеленых" облигаций для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии (ВИЭ) может стать НЭК "Укрэнерго", а сами облигации будут выпускаться под госгарантии.

При этом и.о. министра высказал надежду, что привлечение специализированных инвесторов в "зеленые" облигации позволит разместить такие бумаги по ставке ниже суверена.

"Необходимо тестировать, необходимо делать. Потому что таких примеров особенно нет", – сказал глава Минэнерго.

Витренко также напомнил, что на погашение долга будет направлена минимум половина кредита госбанков "Укрэнерго" на сумму 10,25 млрд грн, направленного ГП "Гарпок", что частично решает проблему.

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По его словам, среди долгосрочного решения проблемы рассматриваются выплаты из бюджета за счет налога на углеродные выбросы или авансирование за поставку и транспортировку "зеленого" водорода. По его словам, сейчас налог на выбросы в Украине в 60 раз ниже европейского, и его повышение до уровня половины от европейского позволит перекрыть потребности ВИЭ вдвое.

Еще одним вариантом Витренко назвал выпуск "настоящих" "зеленых" облигаций сроком обращения 10-15-20 лет.

Как сообщалось, в январе премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам проработать вопрос выпуска "зеленых" облигаций для расчета с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", на начало года задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ним для компенсации "зеленых" тарифов достигала 23,9 млрд грн.

Как писал "БизнесЦензор", по состоянию на конец октября 2020 года 75% общей задолженности предприятий сектора альтернативной энергетики на общую сумму 45,1 млрд грн, сосредоточено в государственных банках.

Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в 10-20 млрд долл. до 2029.