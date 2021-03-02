Правительству следует выполнять свои обязательства перед "зеленой" энергетикой за счет средств госбюджета, а не путем создания квазиналога для промышленности. Об этом заявил изданию "Гордон" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя инициативу и.о. министра энергетики Юрия Витренко повысить налог на СО2.

"Год назад налог на СО2 уже был увеличен в 24 раза. Это чисто фискальный налог, который просто высасывает деньги из промышленности. Как он тратится, совершенно непонятно. Любое увеличение налога на СО2 приведет к тому, что и без того высокая себестоимость продукции наших предприятий будет расти", – рассказал Каленков.

Он напомнил, что средства от тарифа на передачу электроэнергии, который для промышленности в прошлом году вырос в три раза, также тратятся на выплаты "зеленым" энергетикам, но повышение налога для промышленности снижает конкурентоспособность ее продукции.

"Мы сейчас рассматриваем тариф "Укрэнерго" как квазиналог на промышленность. Большую часть – две третьих – тарифа "Укрэнерго" уже сейчас составляет компенсация "зеленым" энергетикам, а не расходы на передачу электроэнергии. Это ненормально, это накладывает дополнительную нагрузку на всю промышленность. В итоге государственный бюджет теряет намного больше денег, чем если бы он просто компенсировал затраты "зеленой" энергетики из государственного бюджета", – уверен Каленков.

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Он подчеркнул, что увеличивать налоги для промышленности, чтобы государство могло погасить долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику, неэффективно и несправедливо. И напомнил, что законодательством предусмотрен для этого другой механизм – за счет средств госбюджета.

"Нужно просто выделить деньги из бюджета, как по закону предусмотрено. Изымать деньги предприятий неправильно, и эффект экономический будет отрицательный", – резюмировал Каленков.

О вероятности увеличения налога на выбросы СО2 для компенсации "зеленого" тарифа Витренко заявил на встрече с представителями Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации в феврале, писало агентство "Интерфакс-Украина".