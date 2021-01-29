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Для украинцев с электроотоплением ввели компенсации тарифов: Рада приняла закон

29 января, 13:17

Ксения Капустинская

Парламент выделил средства на помощь нескольким категориям потребителей

Часть потребителей электроэнергии после отмены льготного тарифа получит компенсации от государства на оплату счетов. На эти цели из госбюджета выделили 1,4 млрд гривен.

Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

Компенсации будут выплачиваться таким категориям:

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Напомним, в декабре 2020 г. Кабинет министров отменил дополнительный льготный тариф на электроэнергию для населения в размере 0,9 грн/кВт·час за первые 100 кВт·час месячного потребления. После этого все бытовые потребители уплачивают единый льготный тариф на электроэнергию 1,68 грн/кВт·час, что примерно в 2,5-3 раза ниже рыночных цен на электроэнергию.

После отмены дополнительной льготы платежки бытовых потребителей увеличились всего на 78 грн. При этом семьи, которые ранее не получали помощь от государства, могут обратиться за оформлением субсидии.

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Источник: Сегодня

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