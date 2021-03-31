До 100 км не разгонишься: в Киеве запретили поднять лимит скорости на дороге

Город не может позволить себе рисковать жизнью киевлян, говорят чиновники

С 1 апреля в Киеве не позволят традиционно поднять скорость движения до 80 км/ч на 17 улицах, так как ни одна из них не соответствует необходимым критериям.

Об этом сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

Директор КП "Центр организации дорожного движения" Виктор Черний заявил, на этих улицах фиксируют высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велосообщество.

Вдоль таких улиц размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и т. д.

"Тут следует принять во внимание, что КоАП предусматривает ответственность лишь при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч является технической погрешностью, не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Так что фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте", – рассказал Черний.

По его словам, на эти улицы приходится треть всех погибших (182 человека) и пятая часть всех травмированных (1789 человек) в ДТП в Киеве за 3,5 года.

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Чиновник напомнил, что в европейских странах имеется тенденция к снижению разрешенной скорости движения на улицах городов до 30 км/ч.

"Город не может позволить себе рисковать жизнью киевлян и поднимать разрешенную скорость движения, когда условия для этого отсутствуют", – резюмировал Черний.

Напомним, за пять месяцев работы камер автоматической видеофиксации на дорогах количество нарушений ПДД снизилось на 30%.

Также говорилось, что за прошлый год в Украине в ДТП погибли более 3,5 тысячи человек.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как в первый час действия новых наказаний жителю Львова выписали штрафы на 71 400 тыс. гривен.

Видео: Сегодня