До конца 2023 года Украина "отрежется" от электросети с РФ и Беларусью – Кулеба

До конца 2023 года Украина намерена отсоединиться от электросети с Беларусью и Российской Федерацией.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на встрече литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом, сообщает "Интерфакс-Украина".

"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", – сказал он.

Кулеба указал, что этот шаг будет способствовать энергетической безопасности Украины, Европы в целом, в том числе и Литвы.

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В свою очередь Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить небезопасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.

Напомним, экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный заявил, что желание украинской власти покупать ток с Белорусской АЭС привело к ухудшению отношений с Польшей и странами Балтии.

А нардеп Алексей Гончаренко призвал СНБО ввести санкции за покупку российской и белорусской электроэнергии.