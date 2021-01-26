Давать кредиты и принимать депозиты будут по-новому: НБУ обнародовал условия

Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

Как теперь будут заключаться договоры – говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Полное описание услуги

Банки будут обязаны указывать в договоре полное описание услуги. В договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия депозита и т. д. В договоре потребительского кредита – перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и т. д. Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Недобросовестные нормы – под запретом

Банкам запрещено включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд. Банкам запрещено без информирования потребителя менять условия договора и требовать оплатить еще не полученные по договору услуги.

Понимание условий финуслуг

Главная задача новых требований – обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях банка и потребителя, последствиях невыполнения обязательства. Это в свою очередь будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуг и его взвешенному решению при заключении договора.

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На что распространяются новые требования

Новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в тому числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, к которой установлены требования.

Срок выполнения новых требований

Банки имеют три месяца, до 27 апреля 2021 года, для приведения своей работы в соответствие и раскрытия полной информации в договорах.

Напомним, Нацбанк обязал украинские банки раскрыть полную информацию о своих услугах на веб-сайтах и в рекламе.

Они должны указывать полную стоимость услуг, включая комиссии третьим лицам, и дополнительные платежи, а также возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств. Санкции за несоблюдение требований – штраф 5100-10 200 гривен за каждый случай.

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