Госдолг Украины вырос и в гривне, и в долларах

В январе 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 0,25% в гривне, до 2,558 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 0,53%, до 90,74 млрд долларов. Госдолг вырос на 490 млн долларов по сравнению с итоговым значением за 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов Украины.

В частности, в январе:

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государственный внешний долг составлял 1,249 трлн грн, или 44,31 млрд долл.;

государственный внутренний долг – 1,014 трлн грн, или 35,99 млрд долл.;

гарантированный государством долг – 294,48 млрд грн, или 10,45 млрд долл.

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За месяц Украина отдала в счет погашения долга 23,6 млрд гривен, а за обслуживание – 5,7 млрд гривен. В сумме – 29,3 млрд грн.

Ранее в Счетной палате также рассказали, сколько каждый украинец заплатил за госдолг.

Напомним, работавшая в Украине дистанционная миссия МВФ пока что не рекомендовала пересмотр программы stand-by. Но президент Владимир Зеленский уверен, что до конца года Киев получит еще два транша МВФ. Это поможет стране пройти пиковые выплаты по госдолгу, которые ожидаются в сентябре.

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