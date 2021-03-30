Долги Фонда гарантирования хотят переложить на бывших акционеров банков

Программа реструктуризации долгов Фонда гарантирования предусматривает разделение ответственности за банковский кризис 2014-2017 годов между государством и бывшими топ-менеджерами банков-банкротов. Об этом в комментарии журналистам рассказал Юрий Федорив, руководитель практики реструктуризации KPMG в Украине.

По его словам, предложенная схема реструктуризации является лучшим компромиссом между ФГВФЛ и Министерством финансов. "Она не предполагает "прощение" долга, зато возлагает едва ли не основную финансовую ответственность на бывших акционеров и топ-руководителей банков, чья деятельность привела к неплатежеспособности возглавляемых ими учреждений", – сказал Юрий Федорив.

На сегодня остаток задолженности Фонда составляет почти 47 млрд грн основного долга, по которым до 2031 года будет начислено еще 64 млрд грн процентов. Именно начисленные проценты планируется погашать за счет средств, взимаемых с бывших владельцев и связанных лиц, чьи действия привели к неплатежеспособности банков.

Разработанный план реструктуризации требует утверждения на законодательном уровне. В противном случае, без соответствующего голосования, возврат долгов за кризис 2014-2017 годов ляжет полностью на действующую банковскую систему. А в конечном итоге – отразится и на клиентах действующих банков.

"Банки, конечно, будут против любого усиления нагрузки. Но дело даже не в том, что кто-то будет зарабатывать меньше. На самом деле увеличены размеры взносов, если такое решение будет принято, это в конечном итоге приведет к снижению процентных ставок по депозитам", – рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Напомним, задолженность Фонда гарантирования возникла в 2014-2017 годах, когда для выплаты возмещения вкладчикам лопнувших банков, в долг под рыночные 10-12% было получено почти 80 млрд грн.