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Долги перед зеленой энергетикой помешают присоединению Украины к энергосистеме ЕС, – Энергосообщество

15 февраля, 18:17

Инна Бабур

Предприятия ВИЭ подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за выработанную "зеленую" электроэнергию

Задолженность государства перед предприятиями зеленой энергетики, выплата которой финансируется через тариф на передачу электроэнергии компанией "Укрэнерго" будет мешать сертификации компании для присоединения энергосистемы Украины к европейской ENTSO-E. Об этом 15 февраля сообщил директор Секретариата Энергосообщества Янез Копач, на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка", пишет "Znaj.ua".

"Пока "Укрэнерго" собирает в тарифе деньги и на финансирование возобновляемых источников энергии. Поэтому есть тариф на передачу, транспортировку, есть услуги "Укрэнерго" (на диспетчеризацию – ред.) – это все понятно. Но так же "Укрэнерго" собирает сейчас дополнительные налоги, так сказать, дополнительную наценку – для возобновляемых источников также", – сказал Копач.

Он подчеркнул, что такой подход не соответствует законодательству энергетического сообщества. "Это не проблема, если "Укрэнерго" будет собирать эти деньги, и быть как менеджером этого процесса. Но это не может быть частью соответствующего транспортного тарифа. И это проблема, которая требует разделения этих моментов", – сообщил Копач.

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Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за выработанную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

При этом Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабинетом министров Украины обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено лишь 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина относительно выплаты остальных долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

Синхронизация объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год. Только применение европейского опыта регулирования рынков электроэнергетики и интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E позволит решить системные проблемы энергетики, усилить конкуренцию и снизить цены.

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