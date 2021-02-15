Долги перед зеленой энергетикой помешают присоединению Украины к энергосистеме ЕС, – Энергосообщество

Задолженность государства перед предприятиями зеленой энергетики, выплата которой финансируется через тариф на передачу электроэнергии компанией "Укрэнерго" будет мешать сертификации компании для присоединения энергосистемы Украины к европейской ENTSO-E. Об этом 15 февраля сообщил директор Секретариата Энергосообщества Янез Копач, на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка", пишет "Znaj.ua".

"Пока "Укрэнерго" собирает в тарифе деньги и на финансирование возобновляемых источников энергии. Поэтому есть тариф на передачу, транспортировку, есть услуги "Укрэнерго" (на диспетчеризацию – ред.) – это все понятно. Но так же "Укрэнерго" собирает сейчас дополнительные налоги, так сказать, дополнительную наценку – для возобновляемых источников также", – сказал Копач.

Он подчеркнул, что такой подход не соответствует законодательству энергетического сообщества. "Это не проблема, если "Укрэнерго" будет собирать эти деньги, и быть как менеджером этого процесса. Но это не может быть частью соответствующего транспортного тарифа. И это проблема, которая требует разделения этих моментов", – сообщил Копач.

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Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за выработанную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

При этом Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабинетом министров Украины обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено лишь 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина относительно выплаты остальных долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

Синхронизация объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год. Только применение европейского опыта регулирования рынков электроэнергетики и интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E позволит решить системные проблемы энергетики, усилить конкуренцию и снизить цены.