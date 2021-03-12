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Доллар больше не падает, евро резко вырос в цене: курс валют

12 марта, 08:34

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На сегодня, 12 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,75 грн;
1 евро – 33,17 грн;
10 российских рублей – 3,77 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на пять копеек после снижения курса на четыре копейки в предыдущий банковский день. Но за неделю с 5 по 12 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку.

Курс евро 12 марта вырос на 24 копейки и поднялся выше психологической отметки в 33 гривни. Эту черту евро пересек вниз впервые за полгода, но продержался ниже этого уровня всего два дня.

К слову, ранее эксперт предупреждал о росте курса доллара и евро в Украине.

Стоимость 10 российских рублей 12 марта повысилась на копейку.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В четверг, 11 марта, доллар на межбанке подорожал на копейку в покупке и в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,73/27,75 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на восемь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,11/33,13 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

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Источник: Сегодня

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