Доллар дешевеет: ждать ли весной курс ниже 27 гривен, как было год назад

Уходящая неделя прошла под знаком укрепления гривни. Гривня отыграла у доллара немного, всего пятак, но недельный тренд снова поменялся. Регулятор проводил какую-то малопонятную политику в отношении курса, то повышая его, то снова снижая. Что будет с долларом до конца зимы, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

В понедельник, 15 февраля, в США был выходной, там праздновали День президентов. Поэтому и у нас межбанк практически не работал, а курс доллара не менялся: как наличный, так и безналичный. Со вторника гривня начала медленно, но уверенно крепчать. По копеечке, по две, но к пятнице она отыграла у доллара 7 копеек. В наличной продаже средний курс к пятнице опустился до 27,97 грн/доллар в продаже и до 27,78 в покупке. При этом спред (разница между курсом продажи и покупки) не менялся: в среднем 19-20 коп.

Нацбанк в понедельник курс не трогал, а со вторника по пятницу играл им, как кот с мышью. Во вторник (аккурат под очередной аукцион Минфина по продаже ОВГЗ) ослабил сразу на 13 копеек, до 27,97 грн/доллар, в среду укрепил на 14 копеек, в четверг снова ослабил на 7 копеек, а в пятницу снова укрепил на пятак. В итоге установил окончательный курс на выходные 27,85 грн/доллар. На копейку дороже, чем неделей ранее. На понедельник, 22 февраля, регулятор сохранил курс 27,85 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что главным драйвером изменения курса на уходящей неделе снова был Минфин, предложивший на продажу ОВГЗ на сумму почти 9,5 млрд грн. В том числе валютных – на 3,5 млрд грн. Но, по словам Александра Охрименко, значительного притока валюты на рынок это не дало, так как ценные бумаги купили в основном украинские банки.

"Нерезиденты в этот раз были пассивны, валюту не продавали, дабы купить ОВГЗ, хотя гривневые ценные бумаги со сроком погашения три года предлагались с доходностью более 12% годовых. То есть заработать можно было на 36% больше, чем вложить. Это не позволило гривне существенно укрепиться", – уточнил Александр Охрименко.

Олег Пендзин добавил, что наличный рынок следовал за безналичным, поэтому средний курс менялся мало, в пределах пяти копеек. Причем максимальный разброс курса как продажи, так и покупки налички у разных банков также находился в пределах 15 копеек. Незначительное ослабление курса в начале недели эксперт объяснил негативным результатом переговоров с МВФ (транш нам в ближайшее время не дадут, так как, по мнению МВФ, "нет прогресса в реформах").

Андрей Шевчишин констатировал, что на рынке установился баланс между спросом и предложением. Но что за этим последует – обвал гривни или ее укрепление?

"Объем продаж валюты был меньше ожидаемого, что фактически подтвердило наличие реакции инвесторов на решение Фонда, – анализирует Андрей Шевчишин. – Тем не менее объемы только снизились, но не остановились, поэтому полагаем, что речь идет о паузе. Также следует отметить снижение ставок доходности по ОВГЗ, что уменьшает их привлекательность для инвесторов. На мировых рынках отмечается рост доходности облигаций на фоне высоких инфляционных ожиданий, поэтому украинские бумаги могут и дальше терять свою привлекательность".

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения аналитиков совпадают: до конца зимы сохранится стабильность курса наличного доллара около 28 грн/доллар, но скорее ниже, чем выше 28.

Поэтому вероятнее всего, что наличный курс, который, как известно, следует за безналичным со спредом 15-20 копеек на долларе, останется около 28 грн/доллар в продаже всю неделю, уверен Александр Охрименко.

"Курс всю неделю будет колебаться около 28 грн/доллар", – прогнозирует и Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин также согласен, что Нацбанк продолжит поддерживать курс близким к 28 грн/доллар. Но не исключает на следующей неделе его кратковременного снижения даже до 27,8 грн. Как пояснил эксперт, причиной тому могут стать аграрии, которые начнут подготовку к посевной. И для закупки топлива, семян, удобрений начнут массово продавать запасы валюты. Пока Нацбанк отреагирует и начнет выкупать на межбанке излишки валюты, курс кратковременно может просесть.

"В ближайшее время гривня сохранит относительную стабильность котировок и продолжит движение в диапазоне 27,8-27,9 гривни за доллар. Но аграрии могут избыточным предложением валюты надавить на курс доллара уже на следующей неделе и доллар может упасть. Сдерживающей силой станет НБУ с выкупом валюты", – подытожил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему не советуют совершать операции с наличным долларом, за исключением случаев, когда либо гривня, либо доллар нужны для немедленных расчетов.

Александр Охрименко советует открыть (или пополнить) гривневые депозиты на 1-3 месяца, это окажется выгоднее примерно вдвое, чем инвестирование в доллар.

"В ближайшие 3-4 месяца долларовые заначки и депозиты не принесут прибыли. Покупать доллары стоит только с целью долгосрочных инвестиций: год и более. Либо если они нужны для поездок за рубеж или расчетов непосредственно в валюте в Украине", – уверен Андрей Шевчишин.

Не исключено, что курс доллара станет в будущем волновать украинцев намного меньше, чем сейчас. Ведь наш премьер пообещал, что зарплаты украинцев станут европейскими. Правда, лет через десять... Подробнее смотрите в сюжете.