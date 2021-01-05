Доллар еще может упасть: прогноз на начало 2021 года

В первом квартале 2021 года гривня может укрепиться до 26-26,5 грн/долл. при том, что сейчас официальный курс доллара составляет 28,43 грн. В среднем в 2021 году курс ожидается на уровне 27 грн/долл. Однако в ближайшую неделю доллар продолжит немного дорожать и может вырасти до 28,5 грн.

Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, ссылаясь также на данные Bank of America (BofA).

Аналитики BofA полагают, что укреплению гривни поспособствует возврат нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Рост портфеля ОВГЗ может составить 2,4 млрд долларов (до 2,6 млрд с нынешних 5 млрд долларов). К этому, в свою очередь, приведут такие факторы:

прогресс Украины в программе Международного валютного фонда (МВФ);

общий оптимизм на рынках.

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"При этом рост покупок валюты Нацбанком должен помешать возможному укреплению гривны заметно выше 26 грн в первом квартале и оправдывает прогноз инвестбанка среднегодового курса в 27 грн в 2021 году. В BofA отметили, что гривня является самой недооцененной валютой в регионе", – добавил Иосуб.

Напомним, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

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При этом ранее МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.