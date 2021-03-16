Доллар и евро чуть подорожали, но гривня остается крепкой: курс НБУ

На среду, 17 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|16.03
|17.03
|Изменение
|1 доллар США
|27,64 грн
|27,65 грн
|+ 0,01
|1 евро
|32,95 грн
|32,96 грн
|+ 0,01
По сравнению со значениями 16 марта доллар подорожал на копейку после падения курса на девять копеек в предыдущий банковский день. А за неделю с 10 по 17 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек.
Курс евро на 17 марта тоже повысился на копейку после падения на 13 копеек днем ранее. Евровалюта остается ниже психологической отметки в 33 гривни.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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