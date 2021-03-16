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Доллар и евро чуть подорожали, но гривня остается крепкой: курс НБУ

16 марта, 16:05

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 16 марта

На среду, 17 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

16.0317.03Изменение
1 доллар США27,64 грн27,65 грн+ 0,01
1 евро32,95 грн32,96 грн+ 0,01

По сравнению со значениями 16 марта доллар подорожал на копейку после падения курса на девять копеек в предыдущий банковский день. А за неделю с 10 по 17 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек.

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Курс евро на 17 марта тоже повысился на копейку после падения на 13 копеек днем ранее. Евровалюта остается ниже психологической отметки в 33 гривни.

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Источник: Сегодня

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