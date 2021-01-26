Доллар и евро чуть упали в цене: официальный курс

На среду, 27 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

26.01 27.01 Изменение 1 доллар США 28,17 грн 28,15 грн - 0,02 1 евро 34,23 грн 34,19 грн - 0,04

По сравнению со значениями 26 января курс доллара снизился на две копейки повышения на копейку в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 20 по 27 января – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте.

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Евро тоже немного упал. Евровалюта стала дешевле еще на четыре копейки после снижения на две копейки днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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