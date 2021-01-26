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Доллар и евро чуть упали в цене: официальный курс

26 января, 16:20

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 27 января

На среду, 27 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

26.0127.01Изменение
1 доллар США28,17 грн28,15 грн- 0,02
1 евро34,23 грн34,19 грн- 0,04

По сравнению со значениями 26 января курс доллара снизился на две копейки повышения на копейку в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 20 по 27 января – гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте.

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Евро тоже немного упал. Евровалюта стала дешевле еще на четыре копейки после снижения на две копейки днем ранее.

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Источник: Сегодня

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