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Доллар и евро держат курс на снижение

1 февраля, 16:21

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 2 февраля

На вторник, 2 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

01.0202.02Изменение
1 доллар США28,13 грн28,06 грн- 0,07
1 евро34,16 грн33,90 грн+ 0,06

По сравнению со значениями 1 февраля доллар упал еще на семь копеек после снижения курса на шесть копеекв предыдущий банковский день.

При этом за неделю – с 26 января по 2 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 11 копеек. А эксперты считают, что к концу месяца доллар в Украине может рухнуть до 27,5 гривни.

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Курс евро тоже повернул в сторону падения. Евровалюта подешевела сразу на 26 копеек после подорожания на шесть копеек днем ранее. Евро опустился ниже психологической отметки в 34 гривни впервые с 15 января.

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К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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