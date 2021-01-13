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Доллар и евро катятся вниз: курс НБУ

13 января, 08:38

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 13 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал еще на 15 копеек после снижения на восемь копеек в предыдущий банковский день. За последнюю неделю – с 6 по 13 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 35 копеек. Ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему подешевел доллар и чего ждать в ближайшие дни.

Евро снизился еще на 20 копеек после того, как рухнул сразу на 63 копейки днем ранее.

А вот стоимость 10 российских рублей 13 января повысилась на копейку.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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Во вторник, 12 января, доллар на межбанке подешевел на 11 копеек в покупке и в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,03/28,05 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на девять копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,06/34,08 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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