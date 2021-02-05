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Доллар и евро обновляют минимумы с конца 2020 года: официальный курс

5 февраля, 16:23

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 8 февраля

На понедельник, 8 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

05.0208.02Изменение
1 доллар США27,89 грн27,77 грн- 0,12
1 евро33,45 грн33,28 грн- 0,17

По сравнению со значениями 5 февраля доллар подешевел еще на 12 копеек после падения курса на 11 копеек в предыдущий банковский день. Доллар упал еще ниже психологической отметки в 28 гривен, которую пробил накануне впервые с 14 января. В целом доллар находится на минимумах с декабря 2020 года.

За неделю – с 1 по 8 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 36 копеек.

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Курс евро падает. Евровалюта подешевела на 17 копеек после снижения курса на 19 копеек днем ранее. Так дешево евро не стоил с середины ноября 2020 года.

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К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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