Доллар и евро обновляют минимумы с конца 2020 года: официальный курс

На понедельник, 8 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

05.02 08.02 Изменение 1 доллар США 27,89 грн 27,77 грн - 0,12 1 евро 33,45 грн 33,28 грн - 0,17

По сравнению со значениями 5 февраля доллар подешевел еще на 12 копеек после падения курса на 11 копеек в предыдущий банковский день. Доллар упал еще ниже психологической отметки в 28 гривен, которую пробил накануне впервые с 14 января. В целом доллар находится на минимумах с декабря 2020 года.

За неделю – с 1 по 8 февраля – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 36 копеек.

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Курс евро падает. Евровалюта подешевела на 17 копеек после снижения курса на 19 копеек днем ранее. Так дешево евро не стоил с середины ноября 2020 года.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

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