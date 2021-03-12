Доллар и евро откатились после скачка вверх: курс валют на выходные

На понедельник, 15 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

12.03 15.03 Изменение 1 доллар США 27,75 грн 27,73 грн - 0,02 1 евро 33,17 грн 33,08 грн - 0,09

Этот курс будет актуальным и на выходных.

По сравнению со значениями 12 марта доллар подешевел на две копейки после роста курса на пять копеек в предыдущий банковский день. А за неделю с 9 по 15 марта (8-е было выходным днем) гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на две копейки.

По мнению экспертов, в ближайшее время доллар может подорожать до 27,8 гривни.

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Курс евро на 15 марта откатился на девять копеек после резкого скачка вверх на 24 копейки днем ранее.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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