Версія українською
$ 27,75
33,17

Доллар и евро откатились после скачка вверх: курс валют на выходные

12 марта, 16:05

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 15 марта

На понедельник, 15 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

12.0315.03Изменение
1 доллар США27,75 грн27,73 грн- 0,02
1 евро33,17 грн33,08 грн- 0,09

Этот курс будет актуальным и на выходных.

По сравнению со значениями 12 марта доллар подешевел на две копейки после роста курса на пять копеек в предыдущий банковский день. А за неделю с 9 по 15 марта (8-е было выходным днем) гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на две копейки.

По мнению экспертов, в ближайшее время доллар может подорожать до 27,8 гривни.

Реклама

Курс евро на 15 марта откатился на девять копеек после резкого скачка вверх на 24 копейки днем ранее.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Погода на Пасху огорчит: синоптик дал прогноз для Украины
Зеленский одной фразой разгромил вакцину РФ
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу