Версія українською
$ 27,97
33,93

Доллар и евро откатились после скачка вверх: официальный курс

16 февраля, 16:43

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 17 февраля

На среду, 17 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

16.0217.02Изменение
1 доллар США27,97 грн27,83 грн- 0,06
1 евро33,93 грн33,77 грн- 0,16

По сравнению со значениями 16 февраля доллар подешевел на шесть копеек после роста курса на 13 копеек в предыдущий банковский день. Курс НБУ отступил от психологической отметки в 28 гривен, которую при этом уже пробивал вверх на межбанке.

За неделю с 10 по 17 февраля гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на 19 копеек.

Реклама

Курс евро снова падает. Официальный курс просел на 15 копеек после скачка вверх на 25 копеек днем ранее.

Читайте также: Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Путин высказался о новой Мировой войне
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
Украинская певица ищет себе "придурковатого" парня