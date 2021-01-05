Версія українською
$ 28,4
34,85

Доллар и евро подешевели после скачка вверх

5 января, 16:48

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 6 января

На среду, 6 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

05.0106.01Изменение
1 доллар США28,43 грн28,40 грн- 0,03
1 евро34,94 грн34,85 грн- 0,09

По сравнению со значениями 5 января курс доллара упал на три копейки после роста на 15 копеек в предыдущий банковский день. Однако в целом за последнюю неделю – с 30 декабря по 6 января гривня ослабла по отношению к американской валюте на 14 копеек.

Евро при этом тоже упал после заметного роста – стоимость евровалюты снизилась на девять копеек.

Реклама

Читайте также: Доллар еще может упасть: прогноз на начало 2021 года

А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Дружина Кернеса пообіцяла виконати останнє бажання свого чоловіка
Загибель сина Корбана: в поліції розповіли деталі трагедії. Відео
Какой будет зима 2020-2021 в Украине: прогноз погоды