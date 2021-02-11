Доллар и евро подорожали после падения: официальный курс валют

На четверг, 11 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,77 грн;

1 евро – 33,67 грн;

10 российских рублей – 3,76 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал сразу на 13 копеек после снижения курса на три копейки в предыдущий банковский день.

Курс доллара вырос впервые с 29 января. Впрочем, по итогам недели с 4 по 11 февраля гривня все равно укрепилась на 23 копейки по отношению к американской валюте.

Курс евро тоже повышается, и быстро – евровалюта подорожала сразу на 23 копейки. Вчерашний рост курса составил 18 копеек, а до этого евро непрерывно дешевел с 1 февраля.

Стоимость 10 российских рублей 11 февраля выросла на три копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В среду, 10 февраля, доллар на межбанке подорожал на 17 копеек в покупке и на 18 – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,87/27,90 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 30 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,80/33,82 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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