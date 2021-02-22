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Доллар и евро пошли в рост: официальный курс валют

22 февраля, 16:20

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 23 февраля

На вторник, 23 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

22.0223.02Изменение
1 доллар США27,85 грн27,93 грн+ 0,08
1 евро33,78 грн33,87 грн+ 0,09

По сравнению со значениями 22 февраля доллар подорожал на восемь копеек после того, как не изменился в цене после снижения курса на шесть копеек в предыдущий банковский день. При этом эксперты ожидают, что курс доллара в Украине еще будет падать.

За неделю с 16 по 23 февраля гривня все же укрепилась по отношению к американской валюте на четыре копейки.

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Евро при этом снова подорожал. Официальный курс повысился на девять копеек после роста на 13 копеек днем ранее.

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А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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Источник: Сегодня

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