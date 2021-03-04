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Доллар и евро продолжают пике: официальный курс валют

4 марта, 16:39

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 5 марта

На пятницу, 5 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

04.0305.03Изменение
1 доллар США27,85 грн27,76 грн- 0,09
1 евро33,56 грн33,41 грн- 0,15

По сравнению со значениями 4 марта доллар подешевел еще на девять копеек после снижения курса на восемь копеек в предыдущий банковский день. Это самая низкая стоимость "зеленого" почти за месяц – с 10 февраля.

А за неделю с 26 февраля по 5 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 17 копеек. Впрочем, аналитики считают, что скоро гривня начнет слабеть.

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Курс евро тоже снижается. Евровалюта 5 марта подешевела на 15 копеек.

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А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Кстати, мы рассказали, как выгодно купить подарки к 8 Марта.

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Источник: Сегодня

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