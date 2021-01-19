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Доллар и евро снова дорожают: официальный курс

19 января, 08:59

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 19 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос на 14 копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 12 по 19 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на одну копейку.

Евро подрос еще на копейку. Евровалюта остается выше 34 гривен, ниже этой психологической отметки она продержалась только сутки.

Стоимость 10 российских рублей 19 января снизилась на две копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В понедельник, 18 января, доллар на межбанке подорожал на 13 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,23/28,26 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 15 копеек в покупке на девять – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,08/34,11 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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О том, продавать или покупать доллары, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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Источник: Сегодня

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