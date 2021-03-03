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Доллар и евро снова просели в цене: курс Нацбанка

3 марта, 16:16

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 4 марта

На четверг, 4 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

03.0304.03Изменение
1 доллар США27,93 грн27,85 грн- 0,08
1 евро33,60 грн33,56 грн- 0,04

По сравнению со значениями 3 марта доллар подешевел на восемь копеек после снижения курса на семь копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 25 февраля по 4 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек.

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Евро 4 марта подешевел еще на четыре копейки после падения на 12 копеек днем ранее.

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А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Кстати, мы рассказали, как выгодно купить подарки к 8 Марта.

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Источник: Сегодня

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