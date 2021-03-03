Доллар и евро снова просели в цене: курс Нацбанка

На четверг, 4 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|03.03
|04.03
|Изменение
|1 доллар США
|27,93 грн
|27,85 грн
|- 0,08
|1 евро
|33,60 грн
|33,56 грн
|- 0,04
По сравнению со значениями 3 марта доллар подешевел на восемь копеек после снижения курса на семь копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 25 февраля по 4 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек.
Евро 4 марта подешевел еще на четыре копейки после падения на 12 копеек днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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