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Доллар и евро снова упали: официальный курс

4 марта, 08:45

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На четверг, 4 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,85 грн;
1 евро – 33,56 грн;
10 российских рублей – 3,77 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подешевел на восемь копеек после снижения курса на семь копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 25 февраля по 4 марта – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек.

Курс евро 4 марта снизился еще на четыре копейки после падения на 12 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В среду, 3 марта, доллар на межбанке подешевел на 12 копеек в покупке и на 11 – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,77/27,80 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на 10 копеек в покупке и на девять – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,48/34,51 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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