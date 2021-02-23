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Доллар и евро стали немного дешевле: Нацбанк обновил курс

23 февраля, 16:11

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 24 февраля

На среду, 24 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

23.0224.02Изменение
1 доллар США27,93 грн27,90 грн- 0,03
1 евро33,89 грн33,88 грн- 0,01

По сравнению со значениями 23 февраля доллар подешевел на три копейки после роста курса на восемь копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю с 17 по 24 февраля гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек.

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Евро тоже подешевел. Официальный курс европейской валюты снизился на копейку.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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