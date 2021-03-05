Доллар и евро упали до минимумов с сентября-2020: курс НБУ

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 9 марта

На вторник, 9 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

05.03 09.03 Изменение 1 доллар США 27,76 грн 27,71 грн - 0,05 1 евро 33,41 грн 33,08 грн - 0,33

Этот курс будет действовать также все длинные выходные – 6-8 марта.

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По сравнению со значениями 5 марта доллар подешевел еще на пять копеек после снижения курса на девять копеек в предыдущий банковский день. Это самая низкая стоимость "американца" с сентября 2020 года.

За неделю со 2 по 9 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 29 копеек.

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Курс евро на 9 марта рухнул сразу на 33 копейки – также до минимума с сентября 2020 года.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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Видео: Сегодня

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