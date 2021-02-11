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Доллар и евро уверенно дорожают: Нацбанк обновил курс валют

11 февраля, 16:25

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 12 февраля

На пятницу, 12 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

11.0212.02Изменение
1 доллар США27,77 грн27,84 грн+ 0,07
1 евро33,67 грн33,81 грн+ 0,14

По сравнению со значениями 11 февраля доллар подорожал еще на семь копеек сразу после роста на курса на 13 копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, по итогам недели с 5 по 12 февраля гривня все равно укрепилась на пять копеек по отношению к американской валюте.

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Курс евро тоже растет – евровалюта подорожала на 14 копеек после скачка вверх на 23 копейки днем ранее.

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А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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